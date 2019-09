ZM Henryk Kania i Cedrob podpisały umowę przerobową

- produkcji, konfekcjonowaniu, pakowaniu, magazynowaniu i dystrybucji przetworów mięsnych oraz rozbiorze mięsa wieprzowego, wołowego i drobiowego, na powierzonym surowcu, pod markami należącymi do grupy kapitałowej Cedrob S.A. lub pod markami wchodzącymi w skład przedsiębiorstwa spółki, które zostały wskazane w wycenach ww. przedsiębiorstwa przygotowanych na potrzeby przyspieszonego postępowania układowego i znajdującymi się w aktach postępowania (umowa przerobowa przewiduje udzielenie licencji do korzystania z praw własności intelektualnej i przemysłowej spółki przez okres jej obowiązywania);

Cedrob z tytułu realizacji umowy przerobowej (w tym praw do korzystania ze znaków towarowych oraz pozostałych wartości niematerialnych prawnych należących do spółki) ma obowiązek zapłaty na rzecz spółki wynagrodzenia w kwocie równej kosztom utrzymania jej przedsiębiorstwa wynoszącej 4 mln zł netto miesięcznie. Gdyby ww. kwota nie była wystarczająca do pokrycia kosztów utrzymania przedsiębiorstwa spółki, wówczas Cedrob zobowiązuje się do dokonania zapłaty wszelkich udokumentowanych i uzasadnionych dodatkowych kosztów takiego utrzymania, podano również.