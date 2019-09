ZM Kania uratowane? Ćwierć miliarda złotych od Cedrobu. Ostre wzrosty na giełdzie

Żadnej informacji od spółki, a tymczasem kurs akcji ZM Kania w środę z wtorkowego historycznego dna na poziomie 23 gr nagle wystrzelił w górę do 30 gr i nie idzie wyżej tylko dlatego, że natknął się na górne widełki notowań. Gdyby te widełki otworzyć, to wzrost byłby 75-procentowy do 39 gr.