ZM Ropczyce liczą, że tegoroczny budżet jest do zrealizowania w 100%

"Założone cele programu motywacyjnego są bardzo ambitne, determinacja uczestników jest wysoka i program jest realizowany we właściwym czasie. Jeśli okaże się, że w warunkach dekoniunktury jesteśmy w stanie zrealizować tak ambitne cele, to powinniśmy wyjść obronną ręką z sytuacji kryzysowej. Program będzie uruchomiony przy zrealizowaniu budżetu na poziomie minimum 85% wielkości planowanych. Powyżej tego poziomu akcje będą obejmowane proporcjonalnie aż do wielkości maksymalnej ustalonej przez walne zgromadzenie. Jeżeli wynik będzie zrealizowany w 100%, to wykorzystana zostanie pełna pula akcji przeznaczonych na tą transzę programu. Po wynikach I półrocza wygląda na to, że 100% założeń budżetowych chociaż trudne to jednak jest do zrealizowania" - powiedział Siwiec w rozmowie z ISBnews.