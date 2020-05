górnictwo 16 minut temu

ZM Ropczyce likwidują spółkę Chinach, utworzą spółkę w USA

Zakłady Magnezytowe Ropczyce (ZM Ropczyce) zdecydowały o likwidacji spółki zależnej Haicheng Ropczyce Refractory Materials Co. Ltd. (WFOE) w Chinach oraz o rozpoczęciu prac związanych z przygotowaniem do powołania spółki w 100% zależnej w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, podała spółka.

