ZM Ropczyce planują zmodyfikować strategię na początku 2020 r.

Zakłady Magnezytowe "Ropczyce" (ZM Ropczyce) zakładają dalszy wzrost udziału eksportu w strukturze sprzedaży do ok. 70%, a także wzrost udziału sprzedaży realizowanej w ramach kompleksowych projektów inwestycyjnych do 60%, poinformowali ISBnews członkowie zarządu spółki. Wraz z budżetem na 2020 rok spółka planuje zmodyfikować swoją strategię.