Zmiana polityki rachunk. ZA Puławy obniży wynik netto o 57,3 mln zł w I poł. br.

"Dotychczas rozliczenie dotacji z tytułu nieodpłatnie otrzymanych praw do emisji CO2 ujmowane było w okresach sprawozdawczych w oparciu o rzeczywiste emisje w danym okresie, aż do wyczerpania kwoty dotacji wynikającej z nieodpłatnie przyznanych praw do emisji CO2 przyznanej na dany rok. Obecnie spółka będzie rozliczała dotację z powyższego tytułu w odniesieniu do rzeczywistych emisji w danym okresie z instalacji, dla których prawa (dotacja) zostały przyznane proporcjonalnie do emisji planowanych na dany rok dla tych instalacji. Zarówno przed zmianą jak i po zmianie, rozliczenie dotacji ujmowane jest jako pomniejszenie kosztów. Wprowadzona zmiana zasady rozliczania dotacji nie ma wpływu na wyniki spółki w okresie rocznym - zmiana dotyczy rozliczenia dotacji w trakcie roku" - czytamy w komunikacie.