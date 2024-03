Zmiany w KGHM. Wiceprezes zrezygnował

Boję się 28 min. temu zgłoś do moderacji 0 1 Odpowiedz

Wyjaśnianie Siemoniaka dotyczące zakrywania kamer na posesji Ziobry, to obłęď. 1. Agenci w przestrzeni publicznej zakrywają twarz. 2. W myśl Siemoniaka kamery publiczne i prywatne na ulicach powinny być wyłączane przed ewentualnym pojawieniem się agentów. 3. W myśl Siemoniaka w przypadku pojawienia się agenta, obywatel (o ile 6 zmyslem będzie wiedział, że to funkcjonariusz państwowe-okazanie legitymacji) powinien zamknąć oczy. 4. Gdzie prawa obywatela do obserwacji, w tym użycia kamery podczas czynności funk. panstwowych - oczywiście bez prawa publikowania. 5. Przepisy prawa.