Zolkiewicz Inwestycji w Wartość FIZ: Wyceny na GPW są atrakcyjne długoterminowo

"Niskie wyceny zachęcają głównych akcjonariuszy, konkurentów oraz fundusze private equity do skupowania akcji na giełdzie. Przykładem może być niedawne nabycie przez PKO Leasing 94,4% akcji PCM. Najprawdopodobniej trend wycofywania spółek z giełdy będzie trwał. Wynika to głównie z tego powodu, że oszczędności gromadzone przez Polaków trafiają w pierwszej kolejności na niskooprocentowane lokaty oraz na rynek nieruchomości zamiast na rynek kapitałowy. Z pewnością na reputacji polskiego rynku wciąż ciążą 'niedawne' problemy GetBack oraz Altus. Odpływ kapitału z giełdy powoduje, że wyceny na polskim rynku są bardzo atrakcyjne dla długoterminowych inwestorów. Paradoks całej sytuacji polega na tym, że kiedy akcje spółek są naprawdę przystępne cenowo, chętnych do ich zakupu jest niewielu. Za to podczas silnych wzrostów apetyt na ryzyko rośnie" - wskazał zarządzający.