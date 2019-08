Żółkiewicz: Koncerny wycofują się z Chin przez wojnę handlową i wzrost płac

"Od pewnego czasu widzimy, że z Chin wycofują się duże firmy takie jak Amazon. Powodem jest nie tylko wojna walutowa, ale i ogromny wzrost płac. Obecnie w Szanghaju Chińczyk zarabia już około 1400 USD, czyli 260% więcej niż raptem 10 lat temu. Są to już wynagrodzenia zbliżone do polskich. Przenoszenie produkcji na przykład do Niemiec zaczęło się jeszcze przed konfliktem USA-Chiny, np. w 2017 roku Adidas przeniósł produkcję z Chin do Niemiec. Teraz natomiast firmy uświadomiły sobie, że sytuacja polityczna i walutowa jest na tyle niestabilna, że niesie za sobą ryzyko biznesowe. Oczywiście koncerny nie chcą całkowicie rezygnować z produkcji w Kraju Środka, ale chcą mieć plan awaryjny i dlatego 30-40% swojej produkcji lokują poza Chinami" - stwierdził Żółkiewicz.