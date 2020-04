Zortrax dostarczy przyłbice ochronne do dwóch szpitali w Olsztynie

"Dzięki wsparciu firmy Zortrax, Szpital Dziecięcy zostanie wyposażony w 200 przyłbic. Do oddziału ginekologiczno-położniczego trafiła już pierwsza partia 50 sztuk. Przyłbice powstają przy wykorzystaniu m.in. takich materiałów jak Z-PETG i Z-GLASS , które są przystosowane do częstego kontaktu ze środkami powszechnie wykorzystywanymi do dezynfekcji. Umożliwi to, przy zachowaniu odpowiednich procedur bezpieczeństwa, wykorzystywanie ich wielokrotnie" - czytamy w komunikacie.