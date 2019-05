Zortrax: Sicnova dystrybutorem w Hiszpanii, Portugalii i Ameryce Łacińskiej

"W ofercie hiszpańskiej firmy znajdą się działające w technologii LPD drukarki M300 Plus i M200 Plus oraz Inventure, działająca w technologii LPD Plus. Ponadto do dystrybucji trafią drukarka żywicowa Inkspire oraz pełna gama włókien, żywic, części i akcesoriów. Sicnova przyjmuje już też zamówienia na najnowszą drukarkę Zortrax - M300 Dual z podwójną ekstruzją, która trafi do klientów w najbliższych tygodniach" - czytamy w komunikacie.