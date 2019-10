ZPF: Aż 20% gospodarstw domowych planuje budowę lub zakup nieruchomości

"W III kwartale br. mieliśmy do czynienia ze spektakularnym wzrostem odsetka gospodarstw domowych planujących budowę lub zakup nieruchomości w następnych 12 miesiącach. Obecnie około 20% gospodarstw domowych uważa, że wydatki na zakup mieszkania lub domu są w ich przypadku prawdopodobne, czyli wskazały one wariant 'możliwe' lub 'zdecydowanie tak' (w II kwartale było to tylko 7%, zaś przed rokiem - 5,6%)" - czytamy w komunikacie.