ZPL: Branża leasingowa sfinansowała 15,9 mld zł aktywów inwestycyjnych w I kw.

Nieco lepiej prezentują się wyniki finansowania sprzętu IT (1,4% udziału w rynku). Dzięki nowym kontraktom o wartości 223,5 mln zł, zawartym w I kwartale tego roku, segment finasowania IT zanotował 11,4% wzrostu r/r. Niestety kwietniowe wyniki branży w zakresie finansowania komputerów i innych sprzętów z tej gałęzi rynku były niższe o 26,1% r/r, wynika także z komunikatu.

Komentując analizy ZPL na kolejne miesiące roku Krzemiński stwierdził, że wzrost rejestrowanego bezrobocia do ok. 9% przełoży się na istotne pogorszenie popytu wewnętrznego i na nastrojów konsumenckich. Do tego dojdą problemy podażowe - "lockdown" branży motoryzacyjnej i problemy z rejestracją pojazdów, co będzie skutkowało niższym niż oczekiwany, poziomem finansowania pojazdów lekkich w kolejnych miesiącach roku.