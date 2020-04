ZPPHiU proponuje 8% od obrotu jako całkowitą opłatę dla wynajmujących

Najnowszy postulat uzupełniający dotychczasowe propozycje rozwiązań ratunkowych proponowany przez ZPPHiU to wyjście naprzeciw oczekiwaniom wynajmujących poprzez zobowiązanie najemców do uiszczania opłaty wynoszącej 8% od obrotu jako całkowita opłata dla wynajmujących (OCR) do momentu osiągnięcia 90% przychodów z 2019 r.