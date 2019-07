ZUE i Elektrobudowa mają ugodę z MPK Poznań ws. Franowa, zapłacą 2,2 mln zł

"Na podstawie ugody spółka oraz Elektrobudowa zobowiązały się solidarnie do zapłaty na rzecz MPK kwoty 2,2 mln zł w 4 ratach w okresie od października 2019 r. do stycznia 2021 r., z czego na ZUE zgodnie z ustaleniami pomiędzy spółką a Elektrobudową przypada kwota 1 mln zł do zapłaty, która będzie pokryta z założonej przez spółkę rezerwy na potrzeby przedmiotowego postępowania, o czym spółka informowała we wcześniejszych raportach. Zgodnie z ugodą nieterminowa wpłata rat lub jej brak powodują natychmiastową wymagalność całej uzgodnionej pomiędzy stronami kwoty wraz z odsetkami za opóźnienie. Na podstawie ugody następuje wzajemne zrzeczenie się pomiędzy wykonawcą (spółką i Elektrobudową) a zamawiającym wszystkich roszczeń związanych z realizacją inwestycji, z wyjątkiem roszczeń MPK wobec wykonawcy z tytułu gwarancji i rękojmi" - czytamy w komunikacie.