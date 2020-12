ZUE ma umowę na przebudowy torowisk w Szczecinie za 141,8 mln zł netto

Przedmiotem przetargu jest modernizacja trasy tramwajowej od pętli Niebuszewo do pl. Żołnierza Polskiego w ciągu Asnyka, Kołłątaja i al. Wyzwolenia oraz w ciągu pl. Żołnierza Polskiego, Matejki, Piłsudskiego do pl. Rodła. Cały remontowany odcinek to ok. 8 km toru pojedynczego.