ZUE miało 0,73 mln zł straty netto, 0,16 mln zł straty EBIT w I kw. 2020 r.

W I kw. 2020 roku grupa ZUE wygenerowała przychody ze sprzedaży w kwocie 152 324 tys. zł (spadek r/r o 22%). Na poziomie jednostkowym ZUE wygenerowała przychody ze sprzedaży na poziomie 143 712 tys. zł (spadek r/r o 24%). Wynik na działalności operacyjnej grupy ZUE w omawianym okresie zanotował poprawę r/r z wartości -738 tys. zł do -163 tys. zł, natomiast wynik ZUE wzrósł z wartości -351 tys. zł w I kw. 2019 r. do 347 tys. zł. Wynik netto grupy ZUE za badany okres wzrósł r/r z wartości -908 tys. zł w I kw. 2019 r. do -802 tys. zł. Natomiast wynik netto ZUE uległ zwiększeniu r/r z -338 tys. zł do wartości -11 tys. zł w omawianym okresie, podała spółka w raporcie.