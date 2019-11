ZUE miało 2,82 mln zł zysku netto, 4,57 mln zł zysku EBIT w III kw. 2019 r.

ZUE podkreśla, że po trzech kwartałach 2019 r. osiągnęło wzrost skonsolidowanych przychodów o 35%, do 748,3 mln zł z 555,9 mln zł rok wcześniej, co oznacza rekordowy w historii grupy poziom notowany po trzech kwartałach danego roku. Wynik EBITDA grupy wyniósł w tym czasie prawie 17 mln zł wobec 9,6 mln zł przed rokiem. Na poziomie operacyjnym grupa zanotowała 7,2 mln zł zysku w stosunku do 1,6 mln zł rok wcześniej. Zysk netto wyniósł na koniec września 2019 roku blisko 4 mln zł, czyli wzrósł o 102%.