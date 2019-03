ZUE miało wstępnie 62,59 mln zł skonsolidowanej straty netto w 2018 r.

Spółka podała też, że wynik brutto ze sprzedaży wyniósł (-)56,04 mln zł, a stan środków pieniężnych do dyspozycji ZUE na koniec grudnia 2018 r. wyniósł ok. 79,4 mln zł.

"Po przeprowadzeniu odbywającej się dwa razy w roku rewizji budżetów realizowanych kontraktów budowlanych (będących podstawą do sporządzania sprawozdań finansowych), zarząd spółki podjął decyzję o obniżeniu prognozowanych marż na części realizowanych dla PKP PLK S.A. kolejowych kontraktów budowlanych, a na kilku kontraktach o obniżeniu prognozowanych marż poniżej zera. Dotyczy to kontraktów pozyskanych głównie w latach 2016 i 2017. Przyczynkiem dla powyższego jest przede wszystkim wystąpienie niezależnych od spółki przeszkód kontraktowych, uniemożliwiających realizację tychże kontraktów zgodnie z pierwotnymi założeniami, jakie zostały przyjęte na etapie ofertowania na podstawie udostępnionej wykonawcom dokumentacji przetargowej. W oparciu o powyższe założenia spółka opracowała harmonogramy rzeczowo-finansowe, na podstawie których zawarła umowy ramowe na dostawy kluczowych materiałów budowlanych, zabezpieczyła mobilizację kadry i sprzętu, zgromadziła oferty podwykonawców i usługodawców, jak również

przygotowała środki finansowe niezbędne do sfinansowania procesu inwestycyjnego" - czytamy w komunikacie.