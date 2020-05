ZUE: Niektóre rozwiązania z czasu pandemii mogłyby zostać na rynku na stałe

"Działania zarządu PKP PLK oceniamy bardzo wysoko. Był w stałym kontakcie i porozumieniu z wykonawcami, odbywały się cotygodniowe wideokonferencje z zarządem PLK, a także z udziałem Ministerstwa Infrastruktury i GDDKiA. Już od początku pandemii PLK podjęły szereg działań, by prace na kontaktach utrzymać. Na przykład przeorganizowano odbiory robót, by odbywały się z udziałem mniejszej liczby osób, część obiorów - - np. odbiory aplikacji systemu sterowania ruchem - odbywały się zdalnie. Przyspieszono też np. obieg dokumentacji rozliczeniowej" - powiedział Nowak w rozmowie z ISBnews.

"Płatności są realizowane bez zakłóceń, terminowo. Co ważne dla płynności, możemy fakturować wykonane prace co dwa tygodnie (a nie jak dotychczas - co miesiąc). To jest dobre rozwiązanie i dobrze by było je zostawić na dłużej, podobnie jak inne wyżej wymienione" - dodał prezes ZUE.