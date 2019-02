ZUS chce odstąpić od części umowy z Comarchem

"W związku ze złożonym częściowym wypowiedzeniem umowy ZUS wezwał konsorcjum do zapłaty kary umownej w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto, tj. do zapłaty kwoty 24 203 300,4 zł w terminie 7 dni od dnia otrzymania oświadczenia ZUS" - czytamy także.

"W opinii zarządu Comarch S.A. nie zaistniały przesłanki do odstąpienia od jakiejkolwiek części umowy lub jej częściowego wypowiedzenia. Ponadto, naliczając karę umowną ZUS powołuje się na postanowienia umowy nie mające zastosowania do częściowego wypowiedzenia/ odstąpienia od umowy na podstawach wskazanych w oświadczeniu ZUS. Comarch S.A. informuje również, że konsorcjum realizuje postanowienia umowy i potwierdza gotowość do przejęcia 1 marca 2019 r. całości usług utrzymania ZUS KSI zgodnie z harmonogramem. W ramach sprawdzianów kompetencji wykonanych przez ZUS do dnia 30 stycznia 2019 potwierdzone zostało kompletne przygotowanie merytoryczne konsorcjum w zakresie funkcji Integratora oraz w zakresie 67 metryk z 74 metryk ogółem" - czytamy także.