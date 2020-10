Związek Pracodawców Usług IT nawiązał współpracę z Microsoft

Software Development Association Poland to związek pracodawców z sektora IT, którego celem jest wymiana wiedzy, doświadczeń i nawiązywanie współpracy oraz partnerstw komercyjnych. Służy temu organizacja wydarzeń branżowych, networkingu czy webinarów, a także wsparcie promocyjne i biznesowe. Organizacja istnieje od 2018 roku i do tej pory zgromadziła 107 firm zajmujących się produkcją oprogramowania. Łączny obrót firm członkowskich to 1,5 mld zł. W firmach będących członkami SoDA pracuje około 12 000 pracowników. Dostarczają oni usługi programistyczne do klientów w każdym europejskim kraju, państw Ameryki Północnej, a także Azji, Australii i Afryki.