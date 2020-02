Zwyżki kursu PLN mogą okazać się chwilowe, koronawirus nadal groźny

Skala zakażeń koronawirusem w Wuhan, a dokładniej tempo ich przyrostu, jest porażająca. Od wczoraj przybyło prawie 4000 nowych, potwierdzonych przypadków. Jednak inwestorzy bardziej zwracają uwagę na potencjał globalnej pandemii i pod tym względem pozostają na razie optymistami. Uważają, że wirusa uda się powstrzymać w Chinach i nie będzie to długoterminowy problem dla Państwa Środka, którego gospodarka i tak znacznie ucierpi, z uwagi na zatrzymanie wielu procesów ekonomicznych. Dobra wiadomość jest taka, że poza granicami Chin wirus rozprzestrzenia się w tej chwili powoli, a to pozwala rynkom skupić się na innych kwestiach. Przewodniczący Xi Jinping wyjaśnił, że kraj będzie nadal stosować ścisłe kontrole w celu opanowania sytuacji, co również uspokaja inwestorów.