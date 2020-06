Zwyżki na GPW może zatrzymać globalna korekta spadkowa

Wczorajszy dzień na GPW zakończył się dla indeksu WIG20 neutralnie (-0,07%), a obroty po raz kolejny przekroczyły miliard złotych, choć nie były tak wysokie, jak podczas trzech poprzednich, silnie wzrostowych sesji. Niemniej w dalszym ciągu widać, że kapitał zagraniczny jest obecny na warszawskim parkiecie, co z kolei zmusza do spojrzenia na rynkowe otoczenie, od którego będą zależne nastroje globalnych inwestorów.

Wydarzeniem tygodnia jest jutrzejsze, wieczorne posiedzenie amerykańskiej Rezerwy Federalnej (Fed), a spekulacje na temat jej potencjalnych decyzji kształtują już teraz zachowanie rynku, nie tylko walutowego, ale również akcyjnego. Jerome Powell niejednokrotnie powtarzał, że Fed jest zdeterminowana do podjęcia wszelkich kroków prowadzących do utrzymania amerykańskiej gospodarki w dobrej kondycji. Dlatego też, pomimo iż Fed w ostatnich miesiącach użyła już ,,potężnej artylerii" w postaci narzędzi polityki pieniężnej, rynek w dalszym ciągu oczekuje kolejnych działań. Coraz chętniej mówi się o zastosowaniu mechanizmu wykorzystywanego przez Bank Japonii, czyli kontroli krzywej dochodowości amerykańskich obligacji długoterminowych poprzez ich skup w takiej ilości, która pozwoli na osiągnięcie zakładanego celu, a tym samym utrzymaniu stóp procentowych na bardzo niskich poziomach przez długi czas. Dostarczyłoby to dodatkowego paliwa i tak już rozentuzjazmowanym obecnie rynkom.

Czynnikiem, który może schłodzić nastroje na rynkach, w dalszym ciągu pozostaje kwestia stosunków chińsko-amerykańskich. Wczoraj kolejną cegiełkę do narastającego konfliktu dołożył doradca handlowy w administracji Donalda Trumpa, Peter Navarro. Zarzucił on Pekinowi chęć wykorzystania pandemii do zwiększenia swoich wpływów na arenie międzynarodowej, co wpisuje się doskonale w upubliczniane wcześniej przez samego prezydenta ataki na chińską administrację. Takie działania jedynie zaogniają sytuację i w momencie pogorszenia nastrojów lub choćby w przypadku chęci do realizacji zysków, mogą stać się argumentem przyczyniającym się do spadków na giełdach.