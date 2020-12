Zyska z MKiŚ: Pracujemy nad stworzeniem systemu hybrydowych elektrowni OZE

"Wraz z zespołem ekspertów, naukowców z polskich wyższych uczelni, ale także praktyków pracujemy nad stworzeniem systemu, który roboczo nazywam systemem OZE 4.0, czyli systemem elektrowni odnawialnych hybrydowych, które będą skorelowane z magazynami energii, z inwerterami, w taki sposób, aby wprowadzać energię w jednym miejscu włączenia do systemu elektroenergetycznego, aby te elektrownie generowały większą moc niż w tej chwili poszczególne źródła odnawialne osobno" - powiedział Zyska podczas konferencji online "Energetyka 2030. Nowa energia do zmian", organizowanej przez Forum Energii.

"Ma on pozwolić na wprowadzanie do systemu elektroenergetycznego co najmniej 5 250 godzin rocznie pracy ciągłej w dążeniu do osiągania wyższych wartości w dłuższym horyzoncie czasowym" - dodał wiceminister.