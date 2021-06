12 tys. zł na dziecko od nowego roku. Zobacz kto dostanie pieniądze

Kwas 1 godz. temu zgłoś do moderacji 3 2 Odpowiedz

Można te pieniądze przeznaczyć na przedszkola przy dużych firmach i jakieś inne ciekawe rozwiązania ułatwiające powrót do pracy. Ten pomysł wymyśliłem w kilka sekund więc mądrzejsze głowy jak się skupią to efekty mogą być zaskakujące. Jeśli nic nie wymyślą to właśnie siedzę w domu z małymi dziećmi i powiększam grono biernych zawodowo... nie będzie to tanie ale podpowiem kilka pomysłów :)