12 tys. zł na dziecko dzieli Polaków. Przeciwnicy i zwolennicy w równej liczbie

Takie transfery nie poprawią znacznie sytuacji rodzin, bo zwiększenie mocy nabywczej tej konkretnej grupy, spowoduje szybki wzrost cen kierowanych do nich towarów i usług - i co komu z 12 tys. kiedy cena żłobka wzrośnie o 500?? Przećwiczyliśmy to już na kredytach z dopłatami i na 500 + i dalej są tacy którzy wierzą w cuda ?? A może warto dać pracodawcom zachętę do zatrudniania kobiet z małymi dziećmi żeby matka była bardziej opłacalnym pracownikiem i nie była zwalniana od razu po macierzyńskim?