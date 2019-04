"13. emerytura": dla kogo przygotowano świadczenie i kiedy pierwsze wypłaty?

"13. emerytura". Dla kogo przygotowano dodatkowe świadczenie?

"13. emerytura " jest jedną z nowych propozycji programowych Prawa i Sprawiedliwości. Jest to element tzw. "Piątki Kaczyńskiego" - przedstawionej na konwencji partii w lutym br. Zgodnie z zapowiedziami "13. emerytura" będzie dodatkowym świadczeniem przysługującym każdej osobie pobierającej emeryturę, bez względu na jej wysokość. Popularna " trzynastka " oprócz emerytów trafi również do rencistów.

"13. emerytura". Kiedy pierwsze wypłaty i w jakiej wysokości?

"13. emerytura" wyniesie tyle, co minimalna emerytura w 2019 r., czyli 1100 zł brutto - 888,25 zł "na rękę". Jak poinformowała minister rodziny Elżbieta Rafalska , osób uprawnionych do otrzymania świadczenia będzie niemalże 10 mln.

Zgodnie z projektem, "13. emerytura" nie będzie wliczana do dochodu w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej, o dodatkach mieszkaniowych oraz o świadczeniu wychowawczym. Świadczenie nie zostanie także objęte egzekucją komorniczą. Co istotne świadczenie będzie również wypłacone "z urzędu", bez konieczności składania dodatkowego wniosku.

Zgodnie z zapowiedzią minister Elżbiety Rafalskiej "13. emerytura" będzie wypłacana już w kwietniu 2019 r. Terminy wypłat dodatkowego świadczenia będą tożsame ze świadczeniami, które emeryci i renciści otrzymują co miesiąc. - W związku z tym, że 1 maja mamy święto, część z tych osób może otrzymać to świadczenie w ostatnich dniach kwietnia. Ale będą również te świadczenia, które będą wypłacone na początku czerwca. Dotyczy to np. zasiłków i świadczeń przedemerytalnych, bo wtedy one są wypłacane, czy jeżeli są wypłacane kwartalnie, to na początku lipca - tłumaczyła Rafalska, cytowana przez PAP.