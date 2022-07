26 mld zł deficytu budżetowego. Komisja finansów przyjęła sprawozdanie z jego wykonania

W 2021 r. dochody do budżetu państwa wyniosły 494,8 mld zł (w ustawie budżetowej zaplanowano ponad 482,9 mld zł). Z kolei wydatki wyniosły 521,2 mld zł w stosunku do planowanych 523,5 mld zł. Deficyt wyniósł 26,3 mld zł w stosunku do zaplanowanych w ustawie budżetowej 40,5 mld zł.