30-krotności ZUS nie będzie, ale ucierpią umowy zlecenie. Nowe plany rządu

W projekcie budżetu na 2020 rok założono likwidację limitu 30-krotności średniej płacy, od której są odprowadzane składki emerytalne i rentowe ZUS. Miało być 5 mld zł, ale nie będzie. Jarosław Gowin postawił weto, dołączył do niego prezydent Duda i prawdopodobnie pomysł pójdzie do śmietnika. Zerwanie koalicji groziłoby utratą większości w Sejmie przez Zjednoczoną Prawicę.

W projekcie budżetu zapisano, że od 2020 roku składki ZUS będą odprowadzane od wszystkich dochodów z umów zlecenia. Obecnie zlecenie nie jest "ozusowane", jeśli kwota wynagrodzenia nie przekracza w nim minimalnego wynagrodzenia, czyli od przyszłego roku 2,6 tys. zł brutto. To oczywiście zwykle prowadziło to rozbijania umów na kilka, żeby składek nie płacić. I uważne oko rządu to dostrzegło.

Jak to planuje się rozwiązać? W najprostszy, a zarazem najprzykrzejszy dla dotychczasowych "zleceniowiczów" sposób. Składki mają dotyczyć wszystkich dochodów z tego typu umów. Dodatkowo ucierpią ci, którzy umowy zlecenia mieli jako dodatek do umów o pracę, lub działalności gospodarczej. W tych przypadkach umowy były nieoskładkowane.

Nieoskładkowane 2 tys. zł na umowie zlecenie oznacza dla pracownika 1703 zł na rękę, a oskładkowane o ok. 1469 zł. Z kolei dla pracodawcy ozusowana umowa zlecenie na 2 tys. zł to wydatek ponad 2410 zł, zamiast 2 tys. zł.

Ze zlecenia na dzieło?

Rozwiązania uszczelniające płacenie składek zostały wpisane do tegorocznej aktualizacji Programu konwergencji, czyli planu działań w finansach publicznych. Jednak nie wiadomo, czy i kiedy takie mechanizmy wejdą w życie. Skoro 30-krotność odpada, to prawdopodobnie szybko.

W przyjętym w kwietniu Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2019-2022 zakładano, że tylko w 2020 r. pełne oskładkowanie osób na umowach zlecenia mogłyby przynieść ZUS-owi ok. 3,1 mld zł dodatkowych składek na ubezpieczenie społeczne. Za tym poszłyby mniejsze wpłaty z PIT, więc per saldo dałoby to ok. 2,5 mld zł więcej wpływów łącznie do budżetu.