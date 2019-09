4 tys. pensji minimalnej? Eksperci: "to zahamuje rozwój gospodarczy"

- To powoduje, że przedsiębiorstwa będą wciąż funkcjonować w dużej niepewności co do nowych przepisów, nowych obciążeń i generalnego otoczenia instytucjonalnego. A to są te elementy, które jednak nie służą inwestycjom, nie służą endogenicznemu wzrostowi gospodarczemu. Czyli nie temu, który jest napędzany przez socjal i nowe świadczenia, ale wzrostowi długoterminowemu. Nowe obciążenia sektora przedsiębiorstw pogarszają otoczenie instytucjonalne i negatywnie wpływają na wzrost długoterminowy - mówi ekspert w rozmowie z PAP.