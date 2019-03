4,25 zł miesięcznie. Nauczyciele pokazują kwoty dodatków do pensji

- Wychodzi jakieś 4,25 miesięcznie - mówi autor bloga Kulturą w Płot. Zamieszczony na Twitterze wyciąg z konta należy do jego żony. - Taki przelew przychodzi raz w roku. W poprzednich latach było tak samo.

A ponieważ autor bloga sam pracował kiedyś w szkole, wyciąga z szuflady własne dokumenty, sprzed 10 lat. Na pierwszym dodatek motywacyjny wyniósł całe 3,70. Później podniesiono go do 7,10.

- Za pół etatu, więc za cały byłoby pewnie 14,20. Moje pierwsza pensja wyniosła wtedy dokładnie 374 złote - opowiada autor bloga. - I to jest właśnie powód, dla którego przestałem pracować w szkole. Jak ktoś pyta o powód strajku nauczycieli, to niech spojrzy w te dokumenty, to jest właśnie powód. Od lat ten sam.