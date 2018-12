Nauczyciele będą ciułać punkty po dodatek do pensji

Regulaminy miały być gotowe we wrześniu, tak się jednak nie stało. Z danych zebranych przez Związek Nauczycielstwa Polskiego wynikało, że udało się je przygotować co trzeciej szkole.

Cieszą się też nauczyciele. Gdy ZNP zapytał ich o nowy system w ankiecie, ponad 91 proc. wskazało, że oczekuje powrotu do starych rozwiązań. A odpowiedzi udzieliło ok. 300 tys. belfrów, czyli niemal połowa zatrudnionych w Polsce.

Minister Zalewska przyznała się do porażki. W Sejmie mówiła: „To proste, wydawało się, rozporządzenie doprowadziło w ciągu dwóch miesięcy do absurdów biurokracji. Jeden regulamin potrafi liczyć 134 strony. Ostatecznie od 1 stycznia 2019 r. nauczyciele będą oceniani tylko na podstawie ministerialnych kryteriów. Regulaminy i wskaźniki znikną, a dyrektorom w ocenianiu pomoże algorytm, nad którym pracuje MEN”.

Projekt zakłada, że za każde ministerialne kryterium będzie można uzyskać od 0 do 3 punktów. Nauczyciele, którzy zdobędą 95 proc. punktów, uzyskają ocenę wyróżniającą – tylko oni będą mogli liczyć na specjalną premię, tzw. 500 plus dla nauczycieli. Premie w tej wysokości będą jednak wypłacane dopiero od 2022 r.

Wcześniej dodatki będą niższe – w 2020 r. ma to być ok. 95 zł, a w 2021 – blisko 190 zł.

Na ocenę bardzo dobrą trzeba będzie uzyskać co najmniej 80 proc. punktów, na dobrą – 55 proc. Ci, którzy nie osiągną tego wyniku, otrzymują ocenę negatywną.

Nie jest jasne, czy dyrektorzy będą wystawiali tylko pełne punkty, a może to być kluczowe. Jak zwraca uwagę „Głos Nauczycielski”, by dostać 500 plus, nauczyciel dyplomowany będzie musiał zdobyć aż 65,55 na 69 punktów.