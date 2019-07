500+ dla osób z niepełnosprawnościami. Brudziński zabiera głos ws. przyszłości projektu

Sejm przyjął w piątek poprawkę PO-KO do ustawy o świadczeniu w kwecie 500 zł dla osób z niepełnosprawnościami. Joachim Brudziński zapewnia, że są szanse na to, by senatorzy nie odrzucili poprawki.

Podziel się Dodaj komentarz