"500 plus dla emerytów" już od października 2019 r. Kogo dotyczy dodatkowe świadczenie?

Od lipca wniosek o "500 plus dla emerytów" można składać w ZUS . W październiku ruszą wypłaty nowego dodatku, co miesiąc będzie można dostać 500 zł.

"500 plus dla emerytów". Kogo dokładnie dotyczy nowe świadczenie?

Senat zdecydował jednak o zmianach. Po poprawkach zgłoszonych przez PiS podniesiono limit dochodowy z 1100 zł brutto do 1600 zł brutto i włączono do niego seniorów po 75. roku życia pobierających zasiłek pielęgnacyjny. Program trafi zatem do ok. 850 tys. osób.