500+ warte coraz mniej. W Zachodniopomorskiem jeszcze się cieszą, w Wielkopolsce za to płacą najwięcej

Rodzina 500+ niejedno ma w tej chwili imię. Na Śląsku to "Rodzina 461+", na Mazowszu "Rodzina 458+", a w Lubuskiem ledwo "Rodzina 453+". Gorzej jest w Wielkopolsce – tutaj to mogłoby być świadczenie "Rodzina 451+". Ceny rosną w ostatnich miesiącach mocno. I nie ma co ukrywać: 500 zł to nie to samo co niemal cztery lata temu.