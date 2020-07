5G w Polsce. Maszt w Gniechowicach budują mimo protestu i wątpliwości konserwatora zabytków

- Konserwator zabytków dzwonił już do kierownika budowy i informował o wniosku o wstrzymanie prac wysłanym do operatora. Kierownik jednak czeka na oficjalne pismo od swego zleceniodawcy - mówi Sołtys Gniechowic.

Od kilku dni próbujemy skontaktować się z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków we Wrocławiu. Niestety do czasu opublikowania tego artykułu, nie otrzymaliśmy jeszcze odpowiedzi.

- Ja rozumiem, że to jest grunt prywatny i właściciel może tam robić, co chce. Jednak zupełnie nie rozumiem, jak ma się to do tego, że nawet odpowiedni kształt dachów jest prawnie określony. Nie można też wyciąć drzewa na swojej działce, ale można zbudować ponad 60-metrowy maszt w pobliżu innych domów, bez pewności, jaki to ma wpływ na ludzkie zdrowie - mówi Sebzda-Sztul.