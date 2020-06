5G wzbudza lęk. W Gniechowicach nie chcą masztu. "Nie ma dowodów, że to nie wpływa na zdrowie"

- To nas zaskoczyło. Nie gmina, a dosłownie kilka rodzin dostało informacje od P4 (sieć Play). Dostali je tylko właściciele sąsiadujących z masztem pól, a nie najbliższych domów, choć w linii prostej jest stamtąd jakieś 40 metrów - mówi z kolei Katarzyna Sebzda-Sztul, sołtys z Sołectwa Gniechowice-Stary Dwór pod Wrocławiem.

- Pomimo że będziemy żyć w cieniu tego masztu [ponad 60 metrów wysokości- red.] to okazuje się, że nie jesteśmy stroną w postępowaniu i nikt o niczym nas nie informował, ani nie pytał. Ci, co byli poinformowani, złożyli sprzeciw podpisany przez 99 procent mieszkańców gminy. Jednak i ich głos został zignorowany - mówi Łukasz z Gniechowic.

Mało brakowało

Pytaliśmy wojewodę dolnośląskiego o okoliczności wydania zgody, ale do czasu opublikowania tego tekstu nie dostaliśmy odpowiedzi. Argument o konieczności rozwoju sieci ze względu na wirusa podnosi jednak rzecznik operatora.

Raz się udało

Sołtys Gniechowic nie może jednak zrozumieć, jak mimo odwołań gminy, starostwa i poszczególnych mieszkańców od tej decyzji do wojewody, wbito przysłowiową pierwszą łopatę.

- W 2018 r. T-Mobile chciało zbudować tu swój maszt. Zwrócili się najpierw do gminy, ale nie chcieliśmy tego i nie było problemu. Odstąpili od planów - relacjonuje Sebzda-Sztul.

Mieszkańcy wsi nie mogą też zrozumieć, dlaczego maszt nie może stanąć nieco dalej. - Z automatu spadła wartość naszych nieruchomości. Bo przecież nikt nie będzie chciał mieszkać z widokiem na taki maszt. Do następnej wsi są 3 km pól. Nie rozumiem, dlaczego gdzieś dalej ten maszt nie może stanąć, tylko pod naszymi oknami - pyta retorycznie Łukasz.

Co ze zdrowiem?

Protestujący głównie martwią się o swoje zdrowie. - Nie ma dowodów, że to nie wpływa na zdrowie - mówi Katarzyna Sebzda-Sztul. - Ja nie jestem zwolennikiem teorii spiskowych, ale jak się okaże za 10 lat, że moje dzieci mają z powodu tego masztu nowotwory, to co? Dostanę przeprosiny na kartce? Ponadto badania promieniowania robi się w chwili odbioru. Skąd pewność, że tydzień później operator nie podkręci mocy? - zastanawia się Łukasz.