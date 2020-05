600 komputerów dla dzieci. By mogły zacząć uczyć się online

W związku z wybuchem pandemii koronawirusa od dwóch miesięcy uczniowie w całej Polsce uczą się online. Jednocześnie z danych Ministerstwa Cyfryzacji wynika, że dla 200 do nawet 500 tys. uczniów przeszkodą w czynnym wzięciu udziału w edukacji online jest brak komputera z dostępem do internetu.

#KomputerDlaUcznia

Sytuacja ta stała się impulsem do uruchomienia akcji #KomputerDlaUcznia, której celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu wśród dzieci i młodzieży. I są już wymierne efekty podjętych działań - przy wsparciu partnerów takich jak BNP Paribas, Orange Polska i PayU udało się kupić 600 nowych komputerów.

Sprzęt za pośrednictwem gmin trafi do najbardziej potrzebujących dzieci. Największe wsparcie Fundacja otrzymała od Banku BNP Paribas, który sfinansował zakup 523 sztuk sprzętu, a internet do końca roku dostarczył Orange.

Pomoc dzięki dedykowanej stronie

Z najnowszych informacji Ministerstwa Edukacji Narodowej wynika, że szkoły będą zamknięte do końca roku szkolnego. Powrót do szkół być może będzie możliwy jedynie dla uczniów klas I-III. Dlatego tak ważne jest, aby każde dziecko w Polsce już teraz miało odpowiedni sprzęt, by móc bez przeszkód uczyć się z domu i mieć kontakt z rówieśnikami.