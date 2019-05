80 mln euro dla polskiego DocPlanner. Teraz globalna ekspansja

Goldman Sachs Private Capital Investing i One Peak Partners to nazwy, które w świecie finansów znaczą, że inwestycja ma duże szanse na sukces. To właśnie między innymi te fundusze zdecydowały się dofinansować polski startup DocPlanner, zarejestrowany obecnie w Holandii (DocPlanner SubHoldings BV), a znany u nas z serwisu znanylekarz.pl.