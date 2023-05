800 plus proinflacyjne? Mateusz Morawiecki jest spokojny. PiS wybrał najlepszy moment

800 plus to główny temat polityczny ostatnich dni. Do propozycji, która padła z ust Jarosława Kaczyńskiego, odniósł się premier w takcie konferencji prasowej. Odniósł się także do propozycji opozycji. "Lisy przebrały się w inną skórę i chcą się wedrzeć do kurnika" - powiedział szef rządu.