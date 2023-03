800 plus zamiast 500 plus? Jest jasna deklaracja minister

Galopująca inflacja w Polsce sprawia, że wracają dyskusje na temat świadczenia 500 plus. Rosnące ceny powodują, że świadczenie rodzinne, wprowadzone na początku rządów PiS , pozwala na zrobienie coraz skromniejszych zakupów.

500 plus bez zmian

- Chcemy waloryzacji 500 plus. Trzeba to wszystko dokładnie policzyć, aby było w wysokości ok. 800 zł - mówił niedawno cytowany przez "Super Express" poseł klubu PiS Tadeusz Cymański.