A jednak nie Michał Kołodziejczak? PO wkrótce odsłoni karty

– Jest zdeterminowany, odważny i zna się na rolnictwie. Jeśli dziś mi ktoś wskaże taką osobę w Ministerstwie Rolnictwa, to konia z rzędem temu, kto to zrobi – powiedziała w Radiu Zet Izabela Leszczyna, wiceszefowa Platformy Obywatelskiej, zapytana o to, czy Michał Kołodziejczak ma szansę na objęcie teki szefa resortu rolnictwa .

Kołodziejczak jednak nie będzie ministrem rolnictwa?

Potwierdziła to w rozmowie z wp.pl Izabela Leszczyna. Jak przyznała, mariaż Michała Kołodziejczaka i KO to był pomysł Donalda Tuska. – Trzeba podkreślić, że my nie wchodzimy w koalicję z Agrounią: oddaliśmy Agrounii kilka miejsc na listach, a pan Kołodziejczak otrzymał szansę wejścia do Sejmu. To otwiera nam drogę do pozyskania głosów rolników, producentów rolnych, którzy bez Michała Kołodziejczaka na listach mogliby nie czuć się zauważeni. A każdy głos w wyborach jest na wagę złota – podkreśliła posłanka.