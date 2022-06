Adaptacja lokalu - na czym polega?

Czym jest adaptacja lokalu?

Adaptacja lokalu to nic innego jak zmiana jego przeznaczenia i przystosowanie go do tego, aby spełniał wymagania właściciela, potencjalnego najemcy lub kupca. Adaptacji mogą podlegać lokale usługowe, mieszkalne i gospodarcze w celu prowadzenia w nich firmy, zamieszkania, prowadzenia sklepu, gabinetu lekarskiego itp. Ponadto adaptacja może być dokonana zarówno w nowym, jak i w starszym budownictwie.