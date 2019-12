Afera Banasia. Raport NIK uderza w Służbę Więzienną. Jacek Sasin komentuje

- Dziwią mnie zarzuty NIK ws. programu "Praca dla więźniów". To żadna nowa sprawa, która była już wielokrotnie wyjaśniana - mówił we wtorek Jacek Sasin w Polskim Radiu 24.

- Mamy dziś nadzwyczajną sytuację wokół NIK i jej prezesa, a takie działanie, kiedy wyciągany jest raport, który powstał już jakiś czas temu i był omawiany, a dopiero dziś służy do stawiania ostrych zarzutów i składania zawiadomienia do prokuratury, każe mi domniemywać, że jest to próba odwrócenia uwagi od problemów, które ma prezes NIK - dodał wicepremier, cytowany przez PAP. Podkreślił też, że nie ma nic przeciwko, by sprawie przyjrzała się prokuratura.