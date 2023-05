Afera PCK. Więzienie dla byłych polityków PiS

Wyrok ws. afery w PCK

Sąd Okręgowy we Wrocławiu 17 maja ogłosił wyrok ws. afery PCK. Byłego wojewódzkiego radnego Jerzego G. uznał winnego niegospodarności i skazał go na 3,5 roku więzienia. Były poseł PiS i były szef wrocławskich struktur tej partii Piotr B. został również uznany winnym. Sąd skazał go na dwa lata i siedem miesięcy więzienia. Ma zapłacić także 80 tys zł grzywny i zwrócić PCK 506 tys. zł. Rafał H. został uniewinniony.