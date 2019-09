Afera SKOK Wołomin. Świadek: "Przy wyprowadzaniu pieniędzy politycy rozkładali parasol ochronny"

Paweł P. zeznał, że woził swojego brata do Pałacu Prezydenckiego za kadencji Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. – Kilka razy woziłem brata do Pałacu Prezydenckiego, ale ja nie wiem dokładnie, ile razy, bo to już tak dawno było. (…) Jak brat kazał jechać, to jechałem. To mogło być kilka razy – zeznał Paweł P., cytowany przez Radio Zet. To dziennikarze tej stacji dotarli do jego zeznań.