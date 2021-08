Afganistan. Talibowie zdobyli Kabul, ale nie położą ręki na rezerwach walutowych

"Powiedziano mi, że talibowie pytają pracowników DAB (banku centralnego Afganistanu - red.) o lokalizację aktywów. Jeśli to prawda, to pilnie potrzebują w swoim zespole ekonomisty" - napisał na Twitterze szef banku centralnego Afganistanu Adżal Ahmady, któremu udało się uciec z Kabulu.

Z powodu dużego deficytu bilansu obrotów bieżących Afganistanu, bank centralny otrzymywał regularne dostawy dolarów w gotówce, jednak zostały one przerwane. Dostawa zaplanowana na niedzielę nie odbyła się. Tego samego dnia talibowie wkroczyli do Kabulu.

Podkreślił, że talibowie powinni wiedzieć, że nie jest to decyzja DAB ani jego pracowników. Dodał, że talibowie wygrali militarnie, ale teraz muszą rządzić, a to nie będzie łatwe.

W kraju brakuje dolarów, a chcąc zapobiec wypływowi środków poza Afganistan talibowie mogą ograniczyć przepływy finansowe i dostęp do dolarów. Doprowadzi to do deprecjacji lokalnej waluty afgani i wzrostu inflacji - przewiduje Ahmady. W takiej sytuacji wzrosną ceny żywności, co szczególnie mocno uderzy w biedniejszą część społeczeństwa.