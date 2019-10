Akcyza na hybrydy o połowę w dół. Jest podpis prezydenta

Co się zmienia? Samochody hybrydowe o pojemności silnika spalinowego większej niż 2 litry, ale nie wyższej niż 3,5 litra, w którym energia elektryczna nie jest akumulowana przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania, będą objęte 9,3-proc. podatkiem akcyzowym. W przypadku pojazdów z silnikami spalinowymi do 2 litrów stawka podatku sięgać będzie już tylko 1,55 procent. Ustawa wejdzie w życie 1 grudnia 2019 r.