Albania zawiesza program wydawania "złotych paszportów"

- Daliśmy jasno do zrozumienia, że zawiesiliśmy proces do czasu wyjaśnienia sytuacji na szczeblu europejskim. My samy nie wymyśliliśmy "złotych paszportów", zapożyczyliśmy pomysł z krajów UE, które z powodzeniem go wdrożyły - powiedział Rama po czwartkowym spotkaniu z szefem unijnej dyplomacji Josepem Borrellem.